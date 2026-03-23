        Haberler Gündem Bağcılar'da boğazına şeker kaçan sürücüyü polis yaşama döndürdü

        Bağcılar TEM Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü uygulama noktasında denetim yapan polis ekiplerini görünce durdu. Sürücü, polis tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Yaşananlar ise araç içi kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Boğazına şeker kaçan sürücüyü polis kurtardı

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Küçükçekmece'de yaşayan Ekrem Özpınar, bayram ziyareti sonrası Edirne istikametinde aracıyla seyir halindeyken torpidodan aldığı şekeri yemeye başladı.

        Şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü bir anda fenalaştı. Trafikte ilerlemeye devam eden Özpınar, uygulama noktasındaki polis ekiplerini görünce durdu. Kornaya basıp polis ekiplerden yardım isteyen sürücü, bir polis memurunun Heimlich manevrası ile kurtuldu.

        Özpınar, onu kurtaran polis memuruna teşekkür ederek yoluna devam etti. Yaşananlar sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

        'HEİMLİCH MANEVRASI İLE BOĞAZIMDAKİ ŞEKERİ ÇIKARTTI'

        Aracın sürücüsü Ekrem Özpınar, "Bayramın son günü bayram ziyaretinden dönüyordum. İSTOÇ Kavşağı'na varmadan arabada olan şekeri o anda ağzıma attım. Sonra boğazıma takıldı. Kendimi sağ şeride attım. Polis arabasını görünce hızlandım biraz. Onların yanına vardıktan sonra koştum. Hemen boğazımı ve sırtıma işaret ettim. Yanındaki arkadaş hemen fark etti. 'Boğazında bir şey var' dedi. Diğer polis arkadaş ise Heimlich manevrası ile boğazımdaki şekeri çıkarttı. O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim su içirdiler. Kendime geldikten sonra sarıldık. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum buradan, iyi ki varsınız" dedi.

