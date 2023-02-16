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Haberler İş-Yaşam Deprem bağışları vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi konuya açıklık getirdi
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'Bağış vergiden değil, matrahtan düşülmektedir'

Gelir İdaresi Başkanlığı deprem bağışlarının vergiden değil matrahtan düşüldüğünü bildirerek "100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir" açıklamasında bulundu

Deprem bağışları vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi konuya açıklık getirdi
DHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine yapılan nakdi yardımlara ilişkin, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır" açıklamasını yaptı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğü belirtilerek, "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir" denildi.

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