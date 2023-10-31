Sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasıyla herkes D vitamininden bahsetmeye başlıyor. İhtiyacımız olan D vitamininin çoğunu doğrudan güneş ışığından aldığımız için, güneşin gün boyunca çok fazla dışarı çıkmadığı mevsimlerde bu vitamin eksikliği yaşamaya başlayabiliriz. Bu önemli besin maddesi hem kemik hem de beyin sağlığımızla bağlantılıdır, dolayısıyla güneşten yeterince almıyorsak, günlük beslenmemize daha fazla D vitamini içeren gıdalar eklemek önemlidir.

Bu nasıl çalışır? Vücudunuzun kalsiyumu yeterince emebilmesi için D vitaminine ihtiyacı vardır, bu nedenle uzun süre D vitamini eksikliğiniz varsa, vücudunuz yediğiniz gıdalardan gerekli kalsiyum düzeylerini ememez. Bu gerçekleştiğinde, vücudunuz aslında kalsiyumun yüzde 99'unun depolandığı kemiklerinizden kalsiyum çekmeye başlar ve bu da daha zayıf, daha kırılgan kemiklerle sonuçlanır. Sonunda bu, osteoporoz veya osteomalaziye (kemik yumuşaması) yol açabilir.

Yeterli D vitamini almamak, kemik sağlığının kötüleşmesiyle ve zayıf ve kırılgan kemiklere sahip olma durumu olan osteoporoz riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

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D VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK

D vitamini sadece kırılgan kemikleri uzak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırmalar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek soğuk algınlığıyla da savaşabileceğini gösteriyor. D vitamini reseptörü, T ve B hücreleri gibi bağışıklık hücrelerinde eksprese edilir, bu da onların D vitamini alımının hedefleri olduğu anlamına gelir.

Penn State bilim adamlarının araştırması, D vitamininin, enfeksiyon gittikten sonra bağışıklık sisteminin kapanmasına yardımcı olarak bağışıklık tepkisinde rol oynayabileceğini öne sürüyor. Moleküler immünoloji profesörü Margherita Cantorna'ya göre bu, "enfeksiyondan iyileşmeye yardımcı oluyor çünkü birçok enfeksiyonun ölümcüllüğü çok fazla bağışıklık tepkisinden kaynaklanıyor; enfeksiyonun neden olduğu iltihaplanma daha uzun sürüyor ve bağışıklık tepkisi kontrol edilmezse daha şiddetli oluyor."

Yeterli D vitamini seviyesine sahip olmak, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), diyabet ve multipl skleroz gibi bağışıklık aracılı hastalıkları baskılayabilir.