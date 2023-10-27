Ebeveyn olmak beyninizi yeniden şekillendiriyor!

10 Şurada Paylaş!







YENİ EBEVEYNLER İÇİN BEBEK BEYNİYLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ Yeni ebeveyn olmak harika bir şey ama aynı zamanda "bebek beyni" gibi bazı beklenmedik zorlukları da beraberinde getirebilir. Kulağa biraz korkutucu gelse de bu sürecin son derece normal bir parçasıdır ve bu değişimleri tanımak ve kabul etmek onlarla başa çıkmanın anahtarıdır. İster anne ister baba olun, kendinize dikkat etmeye öncelik vermeniz önemlidir. Yeterince dinlendiğinizden, dengeli beslendiğinizden ve mümkün olduğunda biraz egzersiz yaptığınızdan emin olun.

11 Şurada Paylaş!







Eşinizle iletişim de önemlidir, bu nedenle nasıl hissettiğiniz konusunda birbirinize karşı açık ve dürüst olduğunuzdan emin olun. Kendinize ve partnerinize karşı sabırlı olun ve her şeyi adım adım ilerleyin.