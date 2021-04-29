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HaberlerTurizmBağlıkaya: Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi
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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi

Turizmden 2021 sezonunda 16 ila 18 milyar dolar gelir beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Haziran ayında açılması planlanan turizm sezonu için 25 milyon turist beklediklerini söyledi

Bağlıkaya: Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi
İHA

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 16. Online Toplantısı gerçekleştirildi. ‘Şehir Turizmi ve Turizmde Pazarlama’nın konuşulduğu toplantının konuğu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, korona virüs salgınından bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz tam kapanmaya geçiyor. Umuyorum ki bunun sonucunda başta sağlık olmak üzere ülkemizin ve özelde Antalyamızın çok önemli bir sektörü olan turizme de olumlu yansımaları olacaktır” dedi.

“BAHANELERİ OLMAMASI İÇİN VAKA SAYILARI DÜŞMELİ"

TÜRSAB olarak Rusya’nın 1 Haziran’a kadar olan turları iptal etmesi nedeniyle 800 bin civarında turist kaybı beklediklerini dile getiren Başkan Firuz Bağlıkaya, “500 bin var olan rezervasyon mevcuttu, 800 bin civarında bir düşüş oldu diyebiliriz. İnsanların seyahat kısıtlamalarıyla ilgili bir bahanesinin kalmaması için vaka sayılarımızın düşmüş olmasını temenni ediyoruz. Vaka sayılarımız o kadar yüksek ki, kapatan ülkelere neden kapattınız diyebilecek durumda değiliz açıkçası” dedi. Turizmle ilgili iplerin Türk turizminin elinde olmadığını belirten Bağlıkaya, “Şu anda bizim sözlerimizin hepsi ‘eğer’ diye başlıyor. Aşı ile ilgili ipler bizim elimizde değil, şu anda sadece öngörüde bulunuyoruz. Rusya açılırsa, sayılar düşerse, aşılama oranımız artarsa diyerek sürekli öngörüde bulunuyoruz” diye konuştu.

“BEKLENTİ 25 MİLYON TURİST"

Turist sayısında dünyada 6. sırada yer aldığımızı belirten Bağlıkaya, “Turizm konusunda bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diyebilirim. 2 senede bir kriz yaşıyoruz, bu bizim rutinlerimizden biri oldu. Bu kriz maalesef şiddetli ve uzun sürdü. En büyük şanssızlık bu” dedi. Rusya’nın Mısır turizmini açmasının negatif olduğunu ancak çok önemli olmadığını belirten Bağlıkaya, “Bizim kapalı olduğumuz bir dönemde gelmeyen turistin nereye gideceği de bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Mayıs ayında Rus pazarını Mısır ile paylaşıyorduk, o konuda rekabette tek kaldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.
2021 sezonunda turist beklentisinin 25 milyon civarında olduğunu belirten Bağlıkaya, “Geçen sene çok garip bir şey oldu, kişi başı harcamalarda 660 dolardan 760 dolarlara çıktı. Bu yıl da kişi başı harcamanın da yüksek olacağını düşünüyoruz, 18-20 milyar dolar gelir beklentimiz söz konusu. Bugün baktığımız yerden böyle gözüküyor, umarım Haziran’da bir sürpriz yaşamayız. 2019’un yarısını yakalarız hedefiyle başladık, umarım bir aksilik çıkmaz” dedi.

“ŞEFFAFLIK GETİRDİK"

TÜRSAB dijitalleşme çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Başkan Bağlıkaya, “Hiç bir ticari faaliyetin içerisinde değiliz, özellikle seyahat acentalarından akıbeti belli olmayan tahsil edilen miktarları ortadan kaldırdık. Seyahat Acentaları Birliği’nde bulunan bütün kurumların bilançolarını paylaşıyoruz. Daha önce genel kurula gittiğimizde bile acentaların bilançolarını göremezdik. Şeffaf bir idari ve mali yapıya kavuştuk. Daha sonraki yönetimlerinde aynı bakış açısı ile devam ederek, TÜRSAB’ı geleceğe daha güvenli taşıyacaklardır” dedi.

“BÖLGE TANITIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Turizmi 12 aya yaymakla ilgili uzun vadeli hedefler koyulması gerektiğine işaret eden Bağlıkaya, “Bölge tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz, hem 12 aya yaymak, hem multi destinasyon olarak deniz kum güneş dışında bütün turizm segmentlerinde hizmet verebilmek için uzun bir stratejik plan çizmek gerekiyor. Şu an bizim bulunduğumuz ortamda hele pandemi ortamında bu çok mümkün değil. Seyahat Acentaları Birliği’ne insanlar gerçekten fazla şey yüklüyorlar. Yarın kısıtlama var neden gidemiyoruz, kısa çalışma ödeneği neden uzamıyor gibi birçok soru alıyoruz. Yerli turistin gezmesiyle ilgili bütün izinleri İçişleri Bakanımızı ziyaret ederek biz aldık, otel rezervasyonu olanların izinli sayılmasını biz sağladık. Turizm Bakanımızın bu konuda bir çabası olmadı ki. Şu an bakın daha önceden uçak bileti alanların akıbeti ne olacak belirsiz” diye konuştu.

“AŞI PASAPORTU KONUSUNDA BİR SIKINTI YOK"

Avrupa Birliği’nin tanıdığı aşıların dışında aşı olanların seyahat kısıtlamasına tabi olması konusuna değinen Bağlıkaya, “Yunanistan’ın böyle bir çabası vardı. AB üyesi vatandaşların yalnızca AB’de kabul edilen aşıları kullanan ülkelere gitmesi yönünde, nereye gitsin Yunanistan’a İspanya’ya gitsin şeklinde bir çabaydı. AB toplantısında talepleri reddedildi, bizim de bunun aksini öğrendiğimiz bir durum yok” dedi.

“BANKALAR TURİZMCİLERİN TELEFONLARINA ÇIKMIYOR"

Kısa çalışma ödeneğinin üç ay uzatılması, banka kredileri konularında sorunları Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini dile getiren Bağlıkaya, “Vadesi gelen kredilerin ötelenmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Öteleyeceğiniz zaman maçın ortasında şartlar değişiyor, tamam öteleriz ama faiz x değil de y olsun diyerek şartları imkansız hale getiriyorlar. KGF ve Eximbank kredilerine herkesin ulaşamadığını biliyoruz. Turizm pandemi döneminde riskli olarak algılanıyor ve bankalar turizmcilerin telefonlarına çıkmıyor neredeyse” diye konuştu.

“TGA PAYINI VERMEZSENİZ İŞ YERİNİZ KAPANIYOR"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’nın kuruluşu yönünde pozitif düşündüklerini ancak kuruluş biçimi ve yasasının arzulanan şekilde yapılanmadığını dile getiren Firuz Bağlıkaya, “Ben kuruluş şeklinin ve sektöre yükünün ağır olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, bu şekilde yapılanmış bir ajans yok ama sektöre anlatılırken sanki dünyanın her yerinde var Türkiye’de yok diye anlatıldı. Bizde bu ajans örneklerinin neredeyse tamamı var, bizdeki gibi bir uygulama kimsede yok, sektöre cirodan vergi uygulaması yok, TGA payınızı beyan etmezseniz ceza alıyorsunuz gibi bir sürü şey var. Turizmde cironuzdan vergi olmaz, incoming ve tur operatörlüğü yapanlar bilir bazen zararına iş yapılır, kar etmeden fatura kesersiniz zaman zaman, iç tur yapanlar işin bu tarafını bilmeyebilir” diye konuştu.

Türkiye’de turizmin sektör örgütlerinin TGA’da bir arada temsil edilmesi gerektiğini belirten Bağlıkaya, “Gece yarısı karar çıkarttılar Birlik Başkanları TGA adayı olamaz diye, sebep nedir, bakan bey öyle istedi. TGA çalışıyor mu? Evet çalışıyorlardır, o kadar bütçeleri var elbette bir şeyler yapıyorlardır. Turizmcinin hayal ettiği bir kurum yapısı yok orada. Doğrusu için mücadele edeceğiz, biz bir şey olmak gibi bir çaba içinde değiliz, ülkemiz için sektörümüz için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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