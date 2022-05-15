Bahadır İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Bahadır isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BAHADIR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bahadır ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Bahadır isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Bahadır isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

BAHADIR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Bahadır ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Bir şeyin değeri, bedeli. Yiğit, kahraman, cesur, cengaver. Cesur, yiğit, bağatur. Timur soyundan Hindistan’da hükümdarlık yapmış Türk lider.

BAHADIR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bahadır ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Bahadır ismini koymak caizdir.

BAHADIR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Bahadır ismini kullanan 20.397 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Bahadır ismini kullanan 4.363 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Bahadır ismini kullanan 1.754 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Bahadır ismini kullanan 1.178 kişi bulunmaktadır.

BAHADIR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Bahadır adını taşıyan kişiler, temizlik ve düzene çok önem verirler. Kendi yaşamlarında da planlı programlı iş yapmaya özen gösterirler. Sorumluluklarını çok iyi bilirler ve çevresinde bu yönü oldukça takdir edilmektedir. İlişkilerinde kendisi gibi düzenli ve planlı insanları seçmeye çalışırlar.