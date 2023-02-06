Kendini sosyal medya fenomeni olarak tanıtan Bahar Candan’ın depremle ilgili paylaşımı sosyal medyada infial yarattı. Candan’ın kucağında oyuncak ayıyla verdiği seksi fotoğrafıyla “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizde geleni yapacağız” şeklindeki gayri ciddi, şımarıklık yüklü şuursuz paylaşımı takipçisi olsun veya olmasın aralarında herkesin tepkisini çekti.

556 bin takipçisinin olduğu Bahar Candan’ın paylaşımına tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle;

• Ruh hastası

• Allah, birazcık akıl – fikir ahlak ve vicdan nasip etsin.

• Ne biçim insan bu?

• Hesabını toplu olarak şikâyet edelim.

• Herkes takipten çıksın. Bu nasıl saygısızlık?

• Allah senin belanı versin.

• Şu ruh hastasını ünlü yapıp bu noktaya getiren bizlere yazıklar olsun.

• Bence se akıl sağlığın için kendine elinden geleni yap. Gerisini biz ülkece hallederiz.

• Emniyet Genel Müdürlüğü gerekeni yapar.

• Rezilsin.

• Seninle aynı kanı taşıyor olmak utanç verici.

İşin ilginç yanı, bunca tepkiye rağmen Bahar Candan’ın paylaşımını silmemesi.

Görünen o ki Bahar Candan şöhret zehirlenmesi yaşıyor. Ve ‘reklamın iyisi – kötüsü olmaz’ gibi saçma sapan bir söylemin geçerli olduğunu sanıyor.