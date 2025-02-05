'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dizisine usta bir isim konuk oluyor

SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosuna usta bir isim konuk oluyor. Her hafta milyonları ekrana kilitleyen dizide usta ve başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk izleyiciyle buluşacak. Sumru Yavrucuk dizide 'Timur'un halası 'Leyla Yavuzoğlu' karakterine hayat verecek. Yıllardır yurt dışında yaşayan ve çat kapı dönen Leyla, ilişkilerdeki tüm dengeleri değiştirecek.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!