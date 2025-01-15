'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' zirvenin sahibi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her hafta sürükleyici hikâyesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla göz dolduran dizi bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırırken, Total’de de en çok izlenen dizi oldu.

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 31'inci bölümü, ABC1 20+ grubunda; 7,97 izlenme oranı 18,54 izlenme payı, AB’de; 7,68 oranı 19,77 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,93 izlenme oranı 14,75 izlenme payı elde etti.

REKLAM

İlgiyle izlenen dizinin 31'inci bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bahar etiketi, tam 6 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinin; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’dan oluştuğu dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 31'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yılbaşı partisinde, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar’ın üzerine kaldı. Timur bunun farkına varınca Bahar’ı oğlunun mutluluğunu öne sürerek susturdu. Timur, Rengin’i Bahar’ın depresyonda ve bir süredir peşinde olduğuna ikna ederken; Rengin, Timur’dan Bahar’ı hastaneden göndermesini istedi. Bahar ise soluğu Evren’in yanında aldı ve ona tüm gerçekleri anlattı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ikili, bu vesileyle nihayet bir araya geldi ve birbirlerine bir şans daha vermeye karar verdiler.

REKLAM

Bahar ve Evren ilişkilerine bir şans daha veriyor;

Hastanede herkes Bahar’ın Timur’a geri dönmek istediğini düşünürken; Timur, Tolga’yı Bahar’ın mental olarak iyi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Hastanede bir hastanın kaybolması aksi gibi insanlara Bahar’ın gerçekten mental olarak iyi olmadığını düşündürdü.

Bahar, zor duruma düşüyor; Timur ve Rengin’in konuşmasına şahit olan Umay, annesine haber verdi ve dikkatli olmasını istedi. Cem ve Umay, Bahar’ı kurtarmak için büyük bir işin altına girdiler. Cem, Bahar ve Evren’e de planlarını açıkladı. Bahar her ne kadar çocukların bu işe karışmasını istemese de kendini temize çıkarmak için plana uymak zorunda kaldı. Böylece Umay, Timur’un telefonuna casus bir uygulama yüklerken; Bahar da Efsun’un telefonuna aynı uygulamayı yükledi ve ikiliye mesaj atıp buluşmalarını sağladılar. Bahar ve Evren, bu buluşmayı gizlice izledi ve kayıt altına aldılar. Timur ve Efsun, bir kumpasa denk geldiklerini anlayınca paniklediler ve her şeyi itiraf ettiler. Bahar ikisiyle yüzleşip kendisini soktukları durumdan çıkarmalarını, işten atılmamayı ve Umay’ın kendisiyle yaşamasını şart koştu. REKLAM Bahar'dan Timur'a şartlar listesi; Efsun’un kına gecesi baskılarına boyun eğen Seren, Ferdi’nin önerisiyle onu sinir edecek bir şart öne sürdü ve Efsun’un hayal ettiğinin aksine geleneksel bir kına gecesi istedi. Cem’den Timur’un çevirdiği işleri öğrenen Umay, kına gecesinde Parla’nın ısrarlarına daha fazla dayanamadı ve ona gerçeği anlattı. Parla’nın tüm gece gergin olduğunu fark eden Rengin, ona ne olduğunu sordu ve kızından gerçeği öğrendi. Kına gecesinden sonra birlikte eve dönen Bahar ve Evren, tutku dolu anlar yaşarken; Umay, babasıyla yüzleşti ve artık annesinde kalmak istediğini söyledi. Hışımla Bahar’ın evine giren Umay ve peşinden giden Timur, evdeki dağınıklığı görünce şoke oldular. Bahar ve Evren’e Umay ve Timur şoku; REKLAM 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 32'NCİ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM İZLEYİCİYLE BULUŞTU! Dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizinin yeni bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım da yayınlandı. Tanıtımda, Bahar ve Evren’in yakınlaştığı anlarda eve gelen Umay’ın durumu anlayıp anlamayacağı merak konusu olurken; evde Evren’in cüzdanını bulan Timur’un Bahar’a yine kendini suçlu hissettirmeye çalışması dikkat çekti. Tolga’nın hastaneye geldikten sonra başladığı terapiler tüm hızıyla devam ederken; gerçekleri öğrenen Rengin’in Timur ve Efsun’la karşı karşıya geldiği sahneler, gerilimin tırmanacağına dair ilk ipuçları verdi.