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HaberlerGündemBAHAR KARI! Son dakika: Doğu'da bahar karı! Evler bile kayboldu
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Yeniden beyaza bürünen Doğu'da evler bile kayboldu! Bahar karı ile sarkıtlar 3 metreye ulaştı

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli, karla yeniden beyaza büründü. Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yağmurcuk köyünün Esendere mezrasında ev ve ahırlar, kara gömüldü. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 3 metreye ulaştı. Okula giden öğrenciler karlı yollardan geçerken, kuşlar ise yiyecek bulmak için sürekli kanat çırpıyor. Kars'ta kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştı. Tunceli'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimler ile Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar yağışına dönüştü. Ardahan'da da Çıldır Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü

BAHAR KARI! Son dakika: Doğu'da bahar karı! Evler bile kayboldu
Doğu'da bahar karı! Evler bile kayboldu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Doğu Anadolu'da Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli, karla yeniden beyaza büründü. Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yağmurcuk köyünün Esendere mezrasında ev ve ahırlar, kara gömüldü. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu ise 3 metreye ulaştı. Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi. Tunceli'de yüksek kesimlerle aralıklarla süren kar yağışı Ardahan'da da Çıldır Gölü çevresini beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentte, sabah saatlerinde sürücüler cadde ve sokakların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise sabah saatlerinde kürek ve fırça yardımıyla iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Belediye ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor. Beyaza bürüne tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluştu.

PALANDÖKEN'DE BEYAZ ESARET

Erzurum merkez Palandöken ilçesi Yağmurcuk köyüne bağlı, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki eski ismi Karakaya, yeni ismi ise Esendere olan 25 hane, 180 nüfuslu mezrada, yağan karla birlikte esaret de başlıyor. Deniz seviyesinden 2 bin 350 metre yüksekliğe kurulan mezrada, sürekli rüzgar estiği için çocuklar okula gidiş- gelişlerinde zor anlar yaşıyor.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaşırken, şiddetli rüzgarın taşıdığı kar ile sürekli kapanan mezra yolunda ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sık sık çalışma yapılıyor. Mezra halkı, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmıyor. Çocuklarını okula göndermek ya da hayvanlarına yem vermek için dışarı çıkanlar ise sıkıca giyiniyor.

'EV VE AHIRLAR KARA GÖMÜLMÜŞ DURUMDA'

Mezra sakinlerinden Cemil Yıldırım, kara gömülen ahırlara ve evlere güçlükle girebildiklerini belirterek, "İşte hayat şartlarını görüyorsunuz. Buraya çok kar yağıyor ve bu durumda hayvanlarımıza bakmak zorundayız. Ev ve ahırlar kara gömülmüş durumda. Köyümüz yüksek bir alanda. Öyle günler oluyor ki yoğun kar ve tipi yüzünden dışarıya dahi çıkamaz oluyoruz. Soğuk ve tipide hayvanlarımıza zorlu şartlarda bakmaya mecburuz. Çocuklarımız okula giderken çok üşüyor. Kışın çetin geçtiği günlerde okula gönderemiyoruz" diye konuştu.

'KARLARA BATARAK OKULA GİDİYORUZ'

Arkadaşları ile birlikte okula giden 2'inci sınıf öğrenicisi Azra Yıldırım ise "Karda, tipide okula gidiyoruz. Evlerimiz hep kar oldu. Karlara batarak okula gidiyoruz. Tipi olduğu zaman babalarımız veya ağabeylerimiz götürüyor. Çok tipi olduğunda 100- 150 metre uzaklıktaki okulumuza bile gidemiyoruz" dedi.

KARS'TA 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Beyaza bürünen Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde güzel manzaralar oluştu.

TUNCELİ'DE SAĞANAK KARA DÖNÜŞTÜ

Tunceli'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimler ile Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen ilçelerde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

ÇILDIR GÖLÜ ÇEVRESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ardahan'da da Çıldır Gölü çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. Buzla kaplı gölün kar örtüsüyle bütünleşmesiyle manzara dikkat çekici hale geldi.

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