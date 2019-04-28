Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Bahar Şer, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Miami tatilinden yeni dönen Şer, tatilinin nasıl geçtiğini anlattı. "Ara sıra böyle hava değişimleri çok iyi oluyor. Miami'yi seviyorum. Çok güzel bir hava vardı,insanın içi açılıyor. Yaz tatili öncesi güzel bir tatil oldu ama şimdi burada da hava düzelmiş. Şu an burası da çok güzel" dedi.

Tatil dönüşü alışveriş merkezine gelerek dostları ile buluşan Bahar Şer, önümüzdeki ay çıkacağı yaz tatili için uzun süre alışveriş yaptı.



