Baharın müjdecisi Abant çiğdemleri, milli parka renk kattı
Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'na özgü baharın müjdecisi olarak bilinen Abant çiğdemleri çiçek açtı. Çiçeklerin yeşil doğayla bütünleşmesi milli parkı renklendirdi
Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda geçen günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açtı.
Karların da erimesiyle birlikte çiçek açan Abant’a özgü çiğdemler ile kardelenler de göl kenarlarındaki yeşil alanları süsledi.
Baharın müjdecisi olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan Abant çiğdemleri milli parka renk kattı.