        Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu!

        Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk yarışında 16. sırayı aldı. Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü ise 4. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 5. geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:20
        Bahattin Sofuoğlu, Avustralya'da 16. oldu!
        Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki sezon açılışının ilk yarışında 16. sırayı aldı.

        Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

        Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. cepten kalktığı mücadeleyi 16. sırada bitirdi.

        Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Yari Montella (Barni Spark) 2'nci, Lorenzo Baldassarri (Goeleven) ise 3. oldu.

        Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 05.00 ve 08.00'de başlayacak.

        CAN, SUPERSPORT'TAKİ YARIŞTA 5'İNCİLİĞİ ELDE ETTİ

        Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, 4. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 5. geçti.

        İkinci yarış yarın TSİ 06.30'da koşulacak.

