Bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de, bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurarak öldüren, komşusunun karısını da yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kırşehir kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesinde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında M.K, evinden getirdiği pompalı tüfekle komşusu Musa ve eşi Nezaket Şen'e ateş açtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Musa Şen'in öldüğünü belirledi.
Ağır yaralanan Nezaket Şen, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Musa Şenin cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.
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