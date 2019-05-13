MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran seçimleri için partililere seslenerek, "Bütün teşkilatlarımız, bütün ülküdaşlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif şekilde sahada olacaklar, tam saha pres yapacaklar" dedi. Bahçeli İstanbul’da hemşeri harekâtını başlattı, "adam adama markaj" talimatı verdi.

23 Haziran İstanbul seçimi için stratejisini "Hemşeri Harekâtı" üzerine kuran ve "bir kişi bir kişidir" diyerek Anadolu’daki teşkilatları seferber eden Bahçeli, böylece "mitili atacağım" sözünü tuttu, teşkilattan da mitili İstanbul’a atmasını istedi.

KURMAYLARINI İŞİN BAŞINA KOYDU

Bahçeli, İstanbul seçimlerine verdiği önemi ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın seçilmesine yönelik tüm gayretlerini gösterecekleri yolundaki sözü doğrultusunda ilk adımı "görevlendirme" aşamasında attı. En yakınındaki isim olan, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul Koordinatörü olarak atandı.



Birinci Bölge Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, İkinci Bölge Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Üçüncü Bölge Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu oldu. Her bölgedeki çalışmalar bu isimler başkanlığındaki ekipler tarafından yönlendirilecek.

MİTİLİ ATACAKLARI YERLER GÖSTERİLECEK?

Anadolu'daki tüm teşkilatlar "hemşerilerini Binali Yıldırım’a oy vermeye ikna etmek üzere" İstanbul’a çağrıldı. Peki bu kadar "misafir" nasıl ağırlanacak, çalışmalar için nasıl yönlendirilecek? İşte bu sorunun yanıtı Yalçın başkanlığında bugün toplanacak İstanbul teşkilatına açıklanacak. Toplantıda il ve ilçe başkanları ile hemşeri harekâtının taktikleri masaya yatırılacak.

Öncelikle, taşradan gelen bir ilin temsilcileri İstanbul’un neresinde görevlendirilecek, hangi taktiklerle seçmenle buluşacak bunlar belirlenecek. Bunun için esas alınacak kriter de; "hemşeriler hangi semtlerde yaşıyor, hangi alanlarda çalışıyor?" sorularının yanıtı olacak. Bir yerde, Anadolu’dan geleceklere, "mitili nereye atacakları" gösterilecek.

BALIKÇI ERZUNCANLI, FIRINCI RİZELİ OLUNCA

Belli semtlerde yoğunlaşan hemşeriler üzerinde çalışma yapılacak. Her kapı çalınacak her el sıkılacak. Yüz yüze iletişim esas alınacak. Bu arada "göçün anatomisi de" seçmene ulaşmak için kullanılacak. İstanbul’da balık satıcılarının ağırlıklı olarak Erzincanlı olması, fırıncı ve pastanecilerin Rizeli olması gibi tespitler, "misafirlerin" yönlendirilmesinde etkili olacak.

GÖZ GÖZE DEĞİL GÖRNÜL GÖNÜLE

MHP mitinglerden çok bu kez, "yüz yüze" iletişimi öne çıkarıyor. Bahçeli’nin, “Kapı çalmak suretiyle gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. Onun için mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım” diye açıkladığı bu taktik, 23 Haziran’a kadar İstanbul’da MHP’ye, "Hemşeri ve dost sohbetlerini" işaret ediyor.

İFTAR SONRASI ÇAYA BEKLERİZ

Bu çerçevede, seçim stratejisinin ana ayağını iftar ve sahur programları oluşturacak. İstanbul’da en çok nüfusu olan Sivas ve Kastamonu’8dan 3-5 bin kişilik iftar davetleri geldi bile. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ise bunlara katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına "üç hilalli" stantlar kurulacak. İstanbulluya "iftar sonrası çaya bekleriz" çağrısı yapılacak.

HAK EDEN KAZANSIN

Peki seçmene yaklaşık 3 ay sonra, 10 milyon seçmenin İstanbul’da yeniden sandığa davet edilmesinin gerekçesi nasıl anlatılacak?

Hangi tezlerle Binali Yıldırm’a oy istenecek?

MHP, seçimlerin yenilenmesine neden olan itirazlarındaki gerekçeleri kullanacak. Sandık kurullarının yasalara aykırı oluştuğunu, oy çalındığını, organize hırsızlık olduğunu, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkının yeniden sayımda 29 binden 13 bine inmesinin de bunları kanıtladığını savunacak. Bir zarftan çıkan 4 pusulanın sadece birinde seçimin iptal edilmesinin gerekçeleri de bu tabloya dayandırılacak. “Madem kazandıklarından eminler, yeniden seçimden neden korkuyorlar. Millet karar versin, hak eden kazansın, herkes milletin kararına saygı göstersin” tezi işlenecek.

SIRA DOĞU İLLERİNDE

İstanbul’da hemşerileri ikna çalışmaları üzerine kurulu taktikler uygulamaya konulurken genel merkez de aynı doğrultuda çalışmaya devam edecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli, ilk etapta 250 binin üzerinde hemşerisi İstanbul’da yaşanan illerin il başkanlarını genel merkeze çağırmış, "İstanbul’a yatağı yorganı atın" talimatı vermişti.

İkinci toplantının tarihi belli oldu. 23 Mayıs’ta aralarında Doğu ve Güneydoğu illerinin de bulunduğu 250 bin ile 100 bin arasında hemşerisi İstanbul’da yaşayan 15 ilin başkanı genel merkeze gelecek. Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl il başkanları ikinci etapta genel merkeze çağrılan başkanlar oldu.

BİR KİŞİ BİR KİŞİDİR

Bahçeli, 9 bin ile en az hemşerisi İstanbul’da bulunan Burdur’a kadar ineceğini söylemiş, "Bir kişi bir kişidir" demişti. İşte İstanbul’da hemşerisi az da bulunsa diğer 50 ilin başkanı da 30 Mayıs’ta Bahçeli tarafından genel merkezde toplanacak, benzer talimatlar verilecek.