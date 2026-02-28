Bahçeli: Savaş değil barış hakim olmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını "haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirdi
Ülkü Ocakları’nı “Türk-İslam ülküsünün fikir ve aksiyon merkezi” olarak tanımlayan Bahçeli, gençlerin hem ilim hem de irfan sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğini söyledi. Türk-İslam medeniyetinin tarihsel birikimine dikkat çeken Bahçeli, Batı’da öne çıkan bilimsel gelişmelerin benzerlerinin asırlar önce Türk-İslam düşünürleri tarafından ortaya konulduğunu ifade etti.
Konuşmasında adalet, ahlak ve hakikat vurgusu yapan Bahçeli, “Güçsüz adalet aciz, adaletsiz güç zulümdür” değerlendirmesinde bulundu. Günümüzde insani değerlerde ciddi bir aşınma yaşandığını savunan Bahçeli, Türk gençliğinin dirayetli, donanımlı ve inançlı bir şekilde yeni yüzyıla hazırlanması gerektiğini belirtti.
"ÇATIŞMALAR DERHAL DURDURULMALI"
Orta Doğu’daki çatışmalara da değinen Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını “haksız ve hukuksuz” olarak nitelendirdi. Saldırıların küresel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çeken Bahçeli, zincirleme çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Türkiye’nin sağduyulu ve soğukkanlı bir diplomasi yürütmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, milli güvenliğin korunması için her türlü tedbirin alınmasının önemine işaret etti.
Bahçeli, gençlere uyuşturucu, şiddet, kumar ve dijital bağımlılıkla mücadele konusunda sorumluluk yüklerken, sosyal ve kültürel çalışmaların artırılması çağrısında bulundu. Ülkücü hareketin milli birlik ve kardeşlik anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirten Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda eğitimli, ahlaklı ve uzman kadrolara ihtiyaç olduğunu söyledi.
Konuşmasını dua ile tamamlayan Bahçeli, Ramazan ayının İslam âlemi ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
