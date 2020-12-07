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Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi

Bahçeli: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AK Parti sıralarından 'aday mısınız, aday olun' diye laf atılması üzerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi" diye yanıt vermişti...

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