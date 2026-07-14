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        Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul Bahçelievler'de yürütülen inşaat çalışması sırasında bitişikteki apartmanın istinat duvarında oluşan hasar nedeniyle 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 04:38 Güncelleme:
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        Bahçelievler'de 6 katlı bina tahliye edildi
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        Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Polat Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında, bitişikte bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı kısmen yıkıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, çevrede ve binada inceleme yaptı. AA'nın haberine göre asar alan 15 dairenin bulunduğu apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Mahalle sakinlerinden Elif Alev, inşaat çalışması nedeniyle binanın hasar aldığını belirterek, "Komşular sesleri duymuş. O anda durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdiler. Bunun üzerine apartman hızlı bir şekilde boşaltıldı." dedi.

        Geçici olarak mühürlenen binanın durumunun, belediye teknik personelinin yapacağı detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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        #Bahçelievler
        #istanbul
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