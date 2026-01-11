Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü

Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

AA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.