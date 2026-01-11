Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü

        İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 04:45 Güncelleme: 11.01.2026 - 04:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

        Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        2 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

        AA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fasta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

        Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

        #Bahçelievler
        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Trump: ABD yardım etmeye hazır
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Süper Kupa Fenerbahçe'nin!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe kupasına kavuştu!
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Ünlülerin Fenerbahçe bayramı
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Guendouzi'den rüya gibi bir başlangıç!
        Derbilerde 'Buruk'
        Derbilerde 'Buruk'
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        "Kazanmayı hak eden taraf biz değildik!"
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Fenerbahçe'den art arda paylaşımlar!
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa’da tüp faciası: 3 ölü, 4 yaralı
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Yangından cinayet çıktı
        Yangından cinayet çıktı
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı