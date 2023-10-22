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        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji: 80 - Anadolu Efes: 87 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 80 - Anadolu Efes: 87 MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:29
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        Anadolu Efes son çeyrekte kazandı
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        Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 87-80 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

        Bahçeşehir Koleji: Boutsiele 19, Taylor 11, Scrubb 17, Cavanaugh 19, Bouteille 12, Arca Tülüoğlu, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz 2

        Anadolu Efes: Beaubois 14, Thompson 12, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz 17, Jones 20, Emre Melih Tunca 2, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 14, Willis 8

        1. Periyot: 23-15

        Devre: 36-46

        3. Periyot: 72-62

        Beş faulle çıkan: 39.42 Scrubb (Bahçeşehir Koleji)

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