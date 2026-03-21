        Bahçeşehir Koleji: 85 - Anadolu Efes: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 85 - Anadolu Efes: 76 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 85-76 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti!

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 85-76 mağlup oldu.

        Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

        Bahçeşehir Koleji: Homesley 13, Flynn 18, İsmet Akpınar 4, Cavanaugh 20, Williams 12, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Hale 9, Ford

        Anadolu Efes: Loyd 24, Weiler-babb 4, Dozier 2, Poirier, Ercan Osmani 7, Şehmus Hazer 18, Lee 4, Swider 2, Erkan Yılmaz 9, Jones 6, David Mutaf

        1. Periyot: 11-15

        Devre: 37-31

        3. Periyot: 62-49

        4. Periyot: 85-76

