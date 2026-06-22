Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Göktuğ Baş
Bahçeşehir Koleji, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 18:58 Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 25 yaşındaki uzun forvet Göktuğ Baş ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu öncesinde takıma katılan oyuncuya katkıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarı dilendi.
Göktuğ Baş, ligde bu sezon 3,2 sayı ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
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