        Haberler Spor Basketbol STBL Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.

        Giriş: 29.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:58
        Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu
        Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.

        Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.

        Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.

        Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.

