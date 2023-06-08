Bahçesinde besliyordu, gözaltına alındı!

Çalışma kapsamında, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında ikamette beslenmesi yasak olan tabiat canlılarının Silivri ilçesindeki bir adreste açık alanda bakıldığını tespit etti.