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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sanayi üretim verisini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4, toplam ciro da yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi

İşte Bakan Albayrak'ın açıklaması;

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."