Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı.

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sanayi üretim verisini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4, toplam ciro da yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi

İşte Bakan Albayrak'ın açıklaması;

"Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk
İŞ-YAŞAM'En hızlı toparlanan 3 ülkeden biriyiz'
Vivense'nin satışı için Rekabet'e başvuruda bulunuldu
İŞ-YAŞAMVivense'yi Lüksemburglu firma aldı
Esnafın gecikmiş borcuna iyileştirme
İŞ-YAŞAMEsnafın gecikmiş borcuna iyileştirme
Son dakika haberi! Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayi üretimi mayısta arttı
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ
İŞ-YAŞAMTürkiye'nin en büyüğü açıklandı
THY Sudan'a tarifeli seferlere başlıyor
İŞ-YAŞAMSudan uçuşları bu gece başlıyor
Toplam ciro endeksi azaldı
İŞ-YAŞAMToplam ciro arttı
Perakende satış hacmi açıklandı
İŞ-YAŞAMPerakende satış aylık arttı
Bankalar çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs tedbirleri
İŞ-YAŞAMBankaların çalışma saatleri 2020
Fındık hasadında sosyal mesafe kurallarına uyulacak
İŞ-YAŞAMFındık hasadında sosyal mesafe

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X