Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları yüzde 9 - 11.5 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.
İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
- Kamu Bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek
- Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik
- Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak
- Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı
- Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız
- TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti
- Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor
- Türkiye artık yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürün üretimi merkezi kapsamındadır
- Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor
Sürecek..
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