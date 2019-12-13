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Haberlerİş-YaşamBakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak: Kamu bankaları yeni yıldan önce faiz oranını tek haneye düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Kamu Bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek" dedi

son dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş dünyası ile buluşma programları kapsamında Kayseri'de konuştu. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları yüzde 9 - 11.5 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

 

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Kamu Bankaları 2020 yılına girmeden önce faiz oranını tek haneye düşürecek

- Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik

- Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak

- Türkiye'nin potansiyeline güvenenler kazandı

- Yüzde 5 büyüme oranını son çeyrekte yakalayacağız

- TL'de güvensizlik sağlamaya çalışanlar kaybetti

- Öncü göstergeler değişim zamanı geldiğini gösteriyor

- Türkiye artık yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürün üretimi merkezi kapsamındadır

- Ekonomimiz üzerinde 6 yıldır oluşturulmak istenen tüm bu baskıya karşı, Türkiye bu süreçlerden önceki ekonomik kazanımlar dönemine de emin adımlarla ilerliyor

Sürecek..

 

 

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