İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli ve yabancı iş adamlarıyla yemekte bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisi ve Türkiye’deki yatırım imkanları hakkında bilgi verdi.

İHA'nın haberine göre; Albayrak, yatırım için Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. Bakan Albayrak, Davos toplantılarında çok sayıda doğrudan yatırımcıyla görüştüklerini ve Türkiye’ye ilginin yoğun olduğunu söyledi.