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        Haberler Spor Voleybol Bakan Bak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Voleybol Haberleri

        Bakan Bak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:14
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        Bakan Bak, Fenerbahçe Opet'e tebrik
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla kutladı.

        Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

        "Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit’i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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