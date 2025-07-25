Bakan Bak ın yanı sıra, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşık&ccedil;ı da t&ouml;rende yer aldı. Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir deki orman yangınlarından dolayı &uuml;zg&uuml;n olduğunu dile getirerek, Orman yangınlarında şehit olanları rahmetle anıyorum. &Ouml;zellikle yaz aylarında ormanlarda piknik yapmamalı ve ateş yakmamalıyız. Cam ve pet şişe gibi &ccedil;&ouml;pleri ormana atmamalıyız. Biz de Gen&ccedil;lik ve Spor Bakanlığı (GSB) olarak orman temizlikleri yaptık. Bunları da s&uuml;rd&uuml;receğiz. dedi. T&uuml;rkiye de spor alanında b&uuml;y&uuml;k devrimler ger&ccedil;ekleştiğini belirten Bakan Bak, Modern stadyumlarla, kapalı y&uuml;zme havuzlarıyla ve spor salonlarıyla &uuml;lkeye b&uuml;y&uuml;k yatırımlar yapılıyor. B&uuml;t&uuml;n şehirlerimizde bu yatırımlara devam ediyoruz. Sultangazi de bizim i&ccedil;in &ouml;nemli. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu proje i&ccedil;in bize gelmişti. Biz de seve seve yardımcı olacağımızı s&ouml;ylemiştik. Burayı kısa s&uuml;rede tamamlayacağız. Buradaki &ccedil;ocukları g&ouml;r&uuml;nce heyecanlandım. Buradaki &ccedil;ocuklarımıza yakışacak bir tesis olacak. Burada yarı olimpik havuzumuz olacak. &Ccedil;ok ama&ccedil;lı salonlarımız da olacak. diye konuştu. SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ G&Uuml;C&Uuml;NE İNANIYORUZ &Ccedil;ocukları spora y&ouml;neltmeyi ama&ccedil;ladıklarını vurgulayan Bakan Bak, Sporun birleştirici ve iyileştirici g&uuml;c&uuml;ne inanıyoruz. Bu nedenle bu tarz tesislerin &ccedil;oğalmasını istiyoruz. Sultangazi de b&uuml;y&uuml;k yatırımlar yapılıyor. Sultangazi nin gen&ccedil;lerine her şey yakışır. Başkanımızın da talebi doğrultusunda buraya bir tesis daha yapacağız. Bu tesis, g&uuml;zel bir spor salonu olacak. 1500 kişilik bir salon olacak. Sultangazi ye hayırlı olsun. ifadelerini kullandı. Uyuşturucuyla m&uuml;cadelenin &ouml;nemine vurgu yapan Bakan Bak, şunları kaydetti: Gen&ccedil;lerin spor yapmasını istiyoruz. Bir evde uyuşturucu kullanan bir &ccedil;ocuğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. &Ccedil;evresine verdiği rahatsızlıkları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. Annesine ve babasına uyuşturucu parası i&ccedil;in saldırıyor. &Ccedil;evresine zarar veriyor. Bir de spor yapan bir &ccedil;ocuk d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n. Madalyaları var. Herkes onu izliyor ve ona destek oluyor. Bu nedenle herkesi spor tesislerine bekliyorum. Bizim milli teknolojiyi bilen, yapay zekayı kavrayan, gelecekte b&uuml;y&uuml;k ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; T&uuml;rkiye i&ccedil;in &ccedil;alışacak gen&ccedil;lere ihtiyacımız var. Bu &uuml;lkeyi seven gen&ccedil;lere ihtiyacımız var. Bu coğrafyada g&uuml;&ccedil;l&uuml; olmak zorundayız. Gazze de ağlayan &ccedil;ocuklara biz destek olmalıyız. Onları unutmamalıyız. Bu y&uuml;zden g&uuml;&ccedil;l&uuml;, eğitimli ve başarılı olmalıyız. Bu sene &uuml;niversiteyi kazanan gen&ccedil;lere de seslenen Bakan Bak, Bizim yaklaşık 1 milyon kişilik kapasiteye sahip yurtlarımız var. Buraya gen&ccedil;lerimizi bekliyoruz. Burada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği &uuml;cretsiz. Kiramız da 700 lira. Gen&ccedil;lerimizin barınma ihtiyacını karşılamak i&ccedil;in hazırız. Cumhurbaşkanımız da bunun i&ccedil;in bize talimat verdi. Her şey T&uuml;rkiye i&ccedil;in. şeklinde konuştu. DURSUN: 2 BİN 400 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da Sultangazi yi daha yaşanabilir bir hale getirmek istediklerini belirtti. Sultangazi Belediyesi Spor Kul&uuml;b&uuml; n&uuml;n başarılarından bahseden Dursun, Sporda &ccedil;ok g&uuml;&ccedil;l&uuml;y&uuml;z. Sultangazi Belediyesi Spor Kul&uuml;b&uuml;, b&uuml;t&uuml;n spor kul&uuml;plerinden &ccedil;ok daha fazla lisanslı sporcuya sahip. 2 bin 400 lisanslı sporcuyla T&uuml;rkiye nin her yerinde m&uuml;sabakalara &ccedil;ıkıyoruz. Avrupa da şampiyonalara giden sporcularımız var. 2 bin 400 lisanslı sporcuyla en g&uuml;&ccedil;l&uuml; spor kul&uuml;b&uuml;y&uuml;z. Sultangazi, gen&ccedil; bir il&ccedil;e. Bizim, gen&ccedil;lere daha fazla hizmet vermemiz lazım. dedi.