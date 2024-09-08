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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Akkuyu, elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Akkuyu, elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:16
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        "Akkuyu, elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.

        Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden ve yetkililerden bilgi alan Bayraktar, "4 reaktörün aynı anda inşası devam eden dünyadaki en büyük nükleer santral şantiyesindeyiz. Şu anda 30 binin üzerinde çalışan var. Bu anlamda da ülkemizin istihdamına önemli bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin hem enerji arz güvenliği için hem de iklim hedefleri için çok önem arz ediyor. Santral tümüyle devreye alındığındaki hedefimiz 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız" dedi.

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        "70 YILLIK RÜYA"

        Akkuyu'dan üretilecek temiz ve karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik. Çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor" dedi.

        Bayraktar ayrıca "Elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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