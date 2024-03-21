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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin daha fazla cari açık vermemesi çok önemli - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bayraktar: Türkiye'nin daha fazla cari açık vermemesi çok önemli

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin enerji alanında dış ülkelere yılda ortalama 100 milyar dolar ödeme yaptığını belirterek, "Onun için Türkiye'nin mutlaka bu enerjideki dışa bağımlılık yükünden kurtulması lazım. İnşallah önümüzdeki 30 yılda bunu tamamen ortadan kaldırdığımızda Türkiye çok daha emin adımlarla, çok daha güçlü bir ekonomi olarak yoluna devam edecek. Önümüzdeki 30 yılda enerjide ve tabii kaynaklar alanında mutlak suretle dışa bağımlılığını bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:51
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin enerji alanında dış ülkelere yılda ortalama 100 milyar dolar ödeme yaptığını belirterek, "Onun için Türkiye'nin mutlaka bu enerjideki dışa bağımlılık yükünden kurtulması lazım. İnşallah önümüzdeki 30 yılda bunu tamamen ortadan kaldırdığımızda Türkiye çok daha emin adımlarla, çok daha güçlü bir ekonomi olarak yoluna devam edecek. Önümüzdeki 30 yılda enerjide ve tabii kaynaklar alanında mutlak suretle dışa bağımlılığını bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz" dedi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Adana'ya geldi. Adana Ticaret Odası’nda (ATO) iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Bayraktar, açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararını hatırlatan Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin malum ekonomisinde en temel açmazlardan bir tanesi enflasyon. Bugün tam da Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı var biliyorsunuz. Ekonomimizdeki şu anda yaşadığımız bazı sıkıntıların temelinde aslında Türk ekonomisinin maalesef cari açık üreten bir ekonomi yatıyor olmasından kaynaklı. Türkiye'nin cari açık problemini çözmesi için aslında iki tane temel şeyi başarması lazım. Bunlardan bir tanesi sizlerin Türkiye'nin üreten insanlarının, daha katma değerli ürünler üretmesi ve daha katma değerli ürünlerle ihracat yapımızın olması” dedi.

        'TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA CARİ AÇIK VERMEMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

        Bakan Bayraktar, sanayi dönüşümüne önem verdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

        “Sanayimizin dönüşmesi, üretimimizin bu anlamda dönüşmesi ve bu sayede Türkiye'nin daha fazla cari açık vermemesi çok önemli. Bir başka çözümü veya eş zamanlı beraber yapmamız gereken diğer konu ise Türkiye'nin enerji ithalatını, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürmesi meselesi. Türkiye maalesef enerjide çok büyük bir fatura ödüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu yaklaşık 45-50 milyar dolarlık yıllık ödediğimiz enerji faturası, ithalat faturası özellikle pandemi sonrası dünyadaki enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla beraber çok anormal rakamlara ulaşılıyor. Örneğin 2022 yılında bizim dışarı ödediğimiz enerji faturamız yaklaşık 96,5 milyar dolar oldu. Şimdi düşünün bir ekonominiz var ve her yıl bu kadar rakamları 100 milyar dolarlara yakın dışarı ödüyorsunuz. Örneğin BOTAŞ'ın, bizim doğal gaz ithalat şirketimizin günlük ödemesi 1 milyar dolarları bulabiliyor. Dolayısıyla bu parayı piyasadan toplamaya kalktığınızda zaten dövizde bir hareket olmama imkanı yok. Onun için Türkiye'nin mutlaka bu enerjideki dışa bağımlılık yükünden kurtulması lazım. Bu yükü ekonomimizin üstünden almamız lazım. Bunu aldığımız durumda Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını düşürdüğü ölçüde, inşallah önümüzdeki 30 yılda bunu tamamen ortadan kaldırdığımızda ve sanayimizle bu dönüşümle beraber daha katma değerli ürüne dönüştüğü durumda daha kaliteli bir ihracat yaptığımız durumda Türkiye çok daha emin adımlarla, çok daha güçlü bir ekonomi olarak ve yoluna devam edecek. Tabii hedef olarak Türkiye Yüzyılı’nda biz Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda enerjide ve tabii kaynaklar alanında mutlak suretle dışa bağımlılığını bitirme hedefiyle yola çıkıyoruz."

        Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından iş insanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Alparslan Bayraktar
        #haberler
        #cari açık
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