        Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile görüştü - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülebilecek işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 07:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 07:37
        Bakan Bayraktar, IEA Başkanı Birol ile görüştü
        Bakan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci, bu kapsamda atılan adımlar ve yol haritasının değerlendirildiğini kaydetti.

        Bakan Bayraktar, Türkiye'yi 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile küresel enerji dönüşüm sürecinin en güçlü aktörlerinden biri konumuna getirmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "IEA Başkanı Fatih Birol'u Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecini, bu kapsamda atılan adımları ve yol haritamızı konuştuk. Ayrıca bu yıl ev sahipliğini üstlendiğimiz COP31 kapsamında IEA ile yürütebileceğimiz iş birliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizi, hiçbir kaynağı dışlamadan sürdürdüğümüz enerji yatırımlarımız ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizle küresel enerji dönüşüm sürecinde en güçlü aktörlerden biri konumuna getirmek istiyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla güçlü bir enerji geleceği için birlikte hareket ediyoruz."

