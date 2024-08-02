Bakan Bolat açıkladı: 7 ayda 71 bin firmaya 960 milyon TL ceza uygulandı

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantısı'na katılan Bolat, otomotivde, emlakta, perakende ticaret kanununda, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Bakanlık olarak çok yoğun denetimler yaptıklarını belirtti.

Bolat, 2023 yılında denetim sonucunda yaklaşık 56 bin firmaya 1,5 milyar lira civarında cezai işlem uygulandığını aktararak, "Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin çalkantılı süreçler geçirdiğini anlatan Bolat, 2018 yılında Türkiye ekonomisini mahvedeceğini söyleyen bazı Batılı liderler olduğunu, ülkenin bunlara direndiğini, Kovid-19 salgını, bütün dünyayı etkileyen yüksek enflasyon ve daha sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler gibi ekonomiyi olumsuz etkileyen pek çok unsurla mücadele edildiğini hatırlattı.

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Kayseri'ye yapılan yatırımlara değinen Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Kayseri-Ankara Hızlı Tren Projesi de inşallah programda. İnşaatı ilerliyor, 2028 yılında Kayseri'den İstanbul'a kadar, İzmir'e kadar önce Ankara'ya uğrayıp hızlı trenle seyahat mümkün olacak. Kayseri 2023 yılında 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yıl da ilk 7 ayda 2,1 milyar doları aştı, artış sağladı. Kayseri'nin geçen yıl yaptığı ithalat 1,6 milyar dolardı. Bunun anlamı şu, Kayseri dış ticarette net fazla veren bir şehrimiz. Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak Kayseri'ye çok teşekkür ediyoruz."