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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat G20 toplantısına katıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat G20 toplantısına katıldı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da katıldığı G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nın açılışında, Türkiye adına günümüzün küresel sorunlarının çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:34
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        Bakan Bolat G20 toplantısına katıldı
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla Hindistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 zirvelerinin "Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı" için Jaipur'a gittiklerini ifade etti.

        Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

        "G20 açılış oturumuna katılarak ülkemiz adına günümüzün küresel sorunlarının çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladık. G20 toplantısı çerçevesinde, 'ticaret, ekonomik büyüme ve refah', 'küresel değer zincirlerinin krizlere dayanaklığının güçlendirilmesi' ve 'Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu' konu başlıklarını ele alacağız."

        SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

        Ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyaretinde de ele alınan, ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey işbirliği doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz."

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        #G20
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