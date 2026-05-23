Bakan Çiftçi'den "HAYAT 112" uygulamasına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve güçlü koordinasyonun büyük önem taşıdığına işaret eden Çiftçi, şu ifadeyi kullandı:

"HAYAT 112nin yeni logosunda yer alan koordinasyon yıldızı, Türkiyenin dört bir yanına aynı anda ulaşabilen ortak müdahale gücünü temsil ediyor. Yıldızdan uzanan her hat, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman teşkilatı, AFAD, sağlık ekipleri, itfaiye ve yerel yönetimlerin aynı koordinasyon anlayışında birleşen gücünü simgeliyor."

Çiftçi, farklı görevleri olan kurumların hayatı koruma hedefinde birleştiğini vurgulayarak, 112 sayesinde vatandaşların acil durumda yalnız olmadığını kaydetti.