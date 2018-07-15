Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından "unutmayacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Dönmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da bir kez daha yüce milletimiz hainlere asil duruşuyla gereken cevabı verdi. Bu milletin bir mensubu olarak iftihar ediyorum. Şehit ve gazilerimize borcumuzu ödemek mümkün değil ancak onların bu şuur ve idealini yaşatmak hepimizin milli görevidir. #Unutmayacağız."