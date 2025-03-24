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        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'ye gidiyor: İkinci Trump döneminin ilk ikili ziyareti olacak | Dış Haberler

        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor: İkinci Trump döneminin ilk ikili ziyareti olacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye yarın resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İkinci Donald Trump döneminin ilk ikili ziyaretinde ikili ilişkiler ile birlikte bölgesel gelişmeler ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:02
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        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve ABD’li diğer yetkililer ile görüşecek. Bu ziyaret, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olacak.

        BÖLGESEL MESELELER VE CAATSA YAPTIRIMLARI

        Fidan’ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler de olacak. Görüşmede ABD yönetiminden beklentiler aktarılacak. Önceki dönemde Trump yönetimi tarafından uygulamaya konan CAATSA yaptırımlarının kalkması isteği yeniden dile getirilecek.

        F-35 SÜRECİ KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR

        F-16 temin sürecinde kalan prosedürlerin hızla sonlanması ve F-35 sürecine geri dönmek konusunda adımlar atılması da gündemdeki konular olacak. Görüşmenin bir başka önemi ise liderler arasındaki görüşmeye hazırlık yapılacak olması.

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        Geçen haftaki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde liderler zirvesi için sinyaller verilmiş, Bakan Fidan da Erdoğan’ın yakın dönemde olası bir ABD ziyaretine sıcak baktığını ifade etmişti.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE GAZZE’DEKİ OLUMSUZ TABLO

        Gündemde Suriye'deki son gelişmeler de olacak. Suriye başlığında yaptırımların kalkması, insani yardımlar ile yeniden ihya süreci ele alınacak. Türkiye'nin Suriye'deki SDG çatısı altındaki terör örgütünün lağvedilmesi beklentisi de değerlendirilecek.

        Gazze’de ateşkesin bozulması sonrası oluşan olumsuz tabloda masada olacak. Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından izlediği politikaya İsrail dışındaki bölge ülkeleri mesafeli. Fidan’ın Gazze’deki hassas noktaları vurgulaması bekleniyor.

        ABD yönetimi, Ukrayna’da devam eden savaşın bitmesi için devrede. Diplomatik temas trafiğinin artması olumlu bir hava estirdi. Türkiye gelişmeleri yakında izliyor. Konu bakanlar düzeyinde ele alınacak.

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