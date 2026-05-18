Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'li müzakereciler ile Tahran-Washington arasındaki müzakerelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 22:47
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve ABD'li müzakereciler ile yaptığı telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
