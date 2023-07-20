Bakan Fidan'dan Irak, Suudi Arabistan ve Mısır ile diplomatik temaslar - Dünyadan haberler

Bakan Fidan'dan Irak, Suudi Arabistan ve Mısır ile diplomatik temaslar - Dünyadan haberler

Bakan Fidan'dan Irak, Suudi Arabistan ve Mısır ile diplomatik temaslar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan; Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

Görüşmelerde İsveç'in başkenti Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırı ele alınırken, İslam karşıtlığının Avrupa’da her geçen gün artmakta olduğu ve İslamofobiye karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (20 Temmuz) Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

Görüşmelerde, bugün Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve dinimize yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler görüşülmüştür."