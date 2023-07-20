Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan Irak, Suudi Arabistan ve Mısır ile diplomatik temaslar - Dünyadan haberler

        Bakan Fidan'dan Irak, Suudi Arabistan ve Mısır ile diplomatik temaslar

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan diplomatik temaslar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Fidan; Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

        Görüşmelerde İsveç'in başkenti Stockholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırı ele alınırken, İslam karşıtlığının Avrupa’da her geçen gün artmakta olduğu ve İslamofobiye karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi gerektiği belirtildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün (20 Temmuz) Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

        Görüşmelerde, bugün Stokholm’deki Irak Büyükelçiliği’nin önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen aşağılık saldırı çerçevesinde, Avrupa’da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve dinimize yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler görüşülmüştür."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme