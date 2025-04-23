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        Haberler Gündem Anayasa Bakan Fidan'dan Şehit Berat Macit Day açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Fidan'dan Şehit Berat Macit Day'ın ailesine taziye

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Macit Day'a Allah'tan rahmet dilerken, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:13
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        Bakan Fidan'dan Şehit Berat Macit Day'ın ailesine taziye
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Macit Day'a Allah'tan rahmet diledi ve şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

        Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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