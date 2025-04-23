Bakan Fidan'dan Şehit Berat Macit Day'ın ailesine taziye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Macit Day'a Allah'tan rahmet dilerken, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Macit Day'a Allah'tan rahmet diledi ve şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.
Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."