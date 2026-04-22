Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 13:04
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Fdan ve Rutte, ABD ve İran arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Rutte'nin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.
