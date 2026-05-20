        Bakan Gürlek: 15-18 yaş arasına ilişkin infaz düzenlemesi değiştirilecek

        Bakan Gürlek: 15-18 yaş arasına ilişkin infaz düzenlemesi değiştirilecek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 15-18 yaş aralığındakilere ilişkin infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 17:45 Güncelleme:
        '15-18 yaş infaz düzenlemesi' açıklaması
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Gürlek, toplantılarda yapılan değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artması için yol çizdiğini belirtti.

        DHA'nın haberine göre Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı, personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

        "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden, sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12'nci Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli.

        "VERİLEN CEZALAR, CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURUYORDU"

        Bakan Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" diye konuştu.

        "ORTAK KOMİSYON KURDUK"

        Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi daha sonradan da bunların zamanla ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" dedi.

        "SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMAYLA GİRİŞ YAPILMALI"

        Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Bakan Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, tüm vatandaşların kayıt altına alınması yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebiyle kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarına özellikle kimlik doğrulamayla giriş şeklinde düzenleme ihtiyacı olduğunu belirtti.

        Bakan Gürlek ayrıca, milletvekillerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

