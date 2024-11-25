Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını ve kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: