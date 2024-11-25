Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5317 %-0,10
        EURO 36,2052 %0,50
        GRAM ALTIN 2.968,49 %-1,23
        FAİZ 40,55 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,23 %-1,34
        BITCOIN 97.775,00 %0,76
        GBP/TRY 43,5098 %0,37
        EUR/USD 1,0477 %0,57
        BRENT 74,89 %-0,37
        ÇEYREK ALTIN 4.853,48 %-1,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 07:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yurt dışında çalışanların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını, çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını ve kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

        Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz. Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı