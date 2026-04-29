Bakan Işıkhan son dakika bayram ikramiyesi açıklaması: Emekli ikramiyelerine zam mı geldi?
Emeklilerin gözü Kurban Bayramı ikramiyesi için yapılacak açıklamalara çevrilmişken, kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Işıkhan, “emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı?” sorularına yanıt verdi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi 2026 için beklentiler artarken, Bakan’ın verdiği son dakika mesajı dikkat çekti. Bayram ikramiyesi artacak mı, emeklilere ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASI
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM MI GELDİ?
Bakan Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı ödemesi gibi, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi de 4 bin TL olarak ödenecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs'a denk gelecek. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Bakan Işıkhan tarih için, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba