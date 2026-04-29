Habertürk
Habertürk
        Bakan Işıkhan son dakika bayram ikramiyesi açıklaması: Emekli ikramiyelerine zam mı geldi? Bayram ikramiyeleri erken mi yatacak?

        Bakan Işıkhan son dakika bayram ikramiyesi açıklaması: Emekli ikramiyelerine zam mı geldi?

        "Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, erken mi yatırılacak?" soruları, Kurban Bayramı yaklaşırken en çok aranan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşıldı. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için yürütülen çalışmalara dair önemli ipuçları verdi. Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, artış yapılacak mı, ödeme tarihleri değişecek mi? Milyonların merak ettiği tüm soruların yanıtı haberimizde…

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:13 Güncelleme:
        Emeklilerin gözü Kurban Bayramı ikramiyesi için yapılacak açıklamalara çevrilmişken, kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde konuşan Işıkhan, “emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı?” sorularına yanıt verdi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi 2026 için beklentiler artarken, Bakan’ın verdiği son dakika mesajı dikkat çekti. Bayram ikramiyesi artacak mı, emeklilere ek ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

        BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ AÇIKLAMASI

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM MI GELDİ?

        Bakan Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı ödemesi gibi, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi de 4 bin TL olarak ödenecek.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs'a denk gelecek. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Bakan Işıkhan tarih için, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Iğdır'da gönüllüler Osmanlı motiflerini camilere işliyor

        Osmanlı'dan günümüze uzanan estetik miras, Iğdır'da gönüllülerin özverili çalışmalarıyla camilerde motiflerle yeniden hayat buluyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu