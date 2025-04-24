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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Bakan Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda konuştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, Türkiye'nin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacaklarını belirterek, "Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:42
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        "Yerli ve özgün yapay zeka modelleri"
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        Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, ATO Congresium'da başladı.

        Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda verimliliği merkeze alan, teknolojiyi üretimle buluşturan, yerli ve milli kapasiteyi güçlendiren çok yönlü ve kararlı adımlar attıklarını dikkati çekti.

        Türkiye'yi dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiklerini belirten Kacır, ülkenin insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi konumunda bulunduğunu, kendi eğitim uçağını, helikopterini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını üretebilen bir ülke olduğunu, güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin kalbinde yer aldığını söyledi.

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        Kacır, Togg'un elektrikli, bağlantılı ve akıllı araç olarak yollarda yerini aldığını ve böylece rekabetçi ve verimli üretim altyapısının Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü de güçlendirdiğini anlattı.

        Ülkenin yıllık ihracatının 36 milyar dolar düzeyinden bugün itibarıyla 263 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Kacır, Türkiye'nin bugün Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşitte ürünü, rekabetçi şekilde, en fazla ülkeye ihraç edebildiğini dile getirdi.

        Kacır, girişimlerin yıldızının yıldan yıla parladığına işaret ederek, Türkiye'nin 2019'a kadar henüz unicorn'u yok iken bugün 7 unicorn'u olduğunu söyledi.

        YAPAY ZEKADA "BÜTÜNCÜL STRATEJİ" VURGUSU

        Yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin toplumlara karşı doğrudan sorumluluk taşıyan devlet ya da akademi gibi yapılardan ziyade kar maksimizasyonunu önceleyen şirketlerce yürütüldüğünü belirten Kacır, teknoloji savaşlarının yeni bir cephesi olarak görülen bu alanda ABD ve Çin'in, dünyanın geri kalanıyla arasındaki mesafeyi giderek açtığının altını çizdi.

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        Kacır, küresel aktörlerin Gazze gibi büyük insanlık dramları karşısında dahi ortak bir tutum sergileyememesinin, yakın gelecekte yapay zeka kullanımına dair evrensel ilkelerde uzlaşılabileceğine yönelik umutları zayıflattığına dikkati çekti.

        Bakan Kacır, yapay zekanın insanlığın huzuru ve refahını artıran bir geleceğe mi hizmet edeceğini yoksa dışlayıcı, kontrolcü ve adaletsiz bir sistemin dijital tahakküm aracına mı dönüşeceğini, bu çağın insanlarının, alacağı kararlar ve atacağı adımlarla belirleyeceğini ifade etti.

        Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak Türkiye'nin yapay zekada dünyanın gerisinde kalmasının asla düşünülemeyeceğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

        "Yapay zekanın yaygın bir şekilde benimsenmesiyle önümüzdeki yıllarda ekonomimizde anlamlı seviyede bir ilave büyüme sağlamamız mümkün. Ülkemizin yapay zeka devrimini en iyi şekilde değerlendirebilmesinin anahtarı, üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bütüncül bir stratejiyle şekillendirmektir. Girişimcilik ekosistemimizi, sanayimizi ve iş gücümüzü dijital ekonomiye hazır hale getirmektir, Milli Teknoloji Hamlesi'nin özü budur. Yapay zeka gibi çığır açan teknolojileri çok boyutlu bir bakış açısıyla fırsata dönüştürmek, teknoloji geliştirme ve üretimde ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır. Güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla, girişimcilik ekosistemiyle insanlık yararına teknoloji anlayışının bayraktarı ülkemizin 'insanlık için adalet ve merhamet' ilkelerini her zeminde savunmasıdır."

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        YAPAY ZEKAYA 25 MİLYAR LİRADAN FAZLA DESTEK

        Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve TÜBİTAK bünyesindeki Yapay Zeka Enstitüsüne de değinen Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 22 yılda yapay zeka alanında 4 bin 800 proje ve 6 bin 275 kişiye 25 milyar liradan fazla destek verdiklerini bildirdi.

        Kacır, "TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları" ile yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin ve kamu kurumlarının, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'lerin, araştırma merkezlerinin projelerini desteklediklerini söyledi.

        Teknoparklarda 2 bin 900'den fazla firmanın, yapay zeka alanında yenilikçi projelere imza attığını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

        "218 AR-GE merkezimiz yapay zeka projeleri gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Sektör Kampüste gibi girişimlerle gençlerimizi, geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin etkin biçimde geliştirilebilmesi ve hayata geçirilebilmesi için güçlü ve ileri düzeyde bir veri işleme altyapısının kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Büyük veri analizi ve yapay zeka araştırmalarını desteklemek üzere 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i hizmete sunduk. Üyesi olduğumuz EuroHPC Ortak Girişimi ile dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanına sahibiz. Önümüzdeki dönemde, Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceğiz. Yapay zeka dönüşüm programlarıyla yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını yaygınlaştıracağız. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

        Bakan Kacır, Kıbrıs Türklerini ve tüm milleti, 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenleyecekleri TEKNOFEST'e de davet etti.

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