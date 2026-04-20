        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır: Girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz

        Bakan Kacır: Girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz

        KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 20:56 Güncelleme:
        Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek

        Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2026 yılı 2'nci dönem başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu. Başvuruların başladığını açıklayan Kacır, program kapsamında girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sunulacağını bildirdi.

        Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz. Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3 bin 899 proje için 5,6 milyar lira destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar, bin 842 proje için 1,8 milyar lira destek sağladık. Girişimci Destek Programı 2026 yılı 2'nci çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

        Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 8 Mayıs'a kadar devam edecek, detaylı bilgiye ‘kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

