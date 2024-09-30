Bakan Kacır Togg'un sedan modelini test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg’un teknoloji kampüsünü ziyaret eden Bakan Kacır’ın ziyaretine Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kacır, "Eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyumlu uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

'SUV MODELDEN 80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİLE SAHİP OLACAK' Önümüzdeki yıl Togg'un yeni modeli T10F’in piyasaya sunulacağını belirten Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg’un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" ifadesini kullandı.