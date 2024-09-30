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        Haberler Ekonomi Otomobil Bakan Kacır Togg'un sedan modelini test etti - Otomobil Haberleri

        Bakan Kacır Togg'un sedan modelini test etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki yıl Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'in piyasaya sunulacağını söyleyerek, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye Togg artık sesleniyor olacak. Biraz daha spor, ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:31
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        Bakan Kacır Togg'un sedan modelini test etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan Togg'un ilk sedan modeli T10F ile test sürüşü gerçekleştirdi.

        Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg’un teknoloji kampüsünü ziyaret eden Bakan Kacır’ın ziyaretine Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.

        Ziyaretin ardından açıklama yapan Kacır, "Eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyumlu uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri eylül ayından itibaren Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

        'SUV MODELDEN 80 KİLOMETRE DAHA FAZLA MENZİLE SAHİP OLACAK'

        Önümüzdeki yıl Togg'un yeni modeli T10F’in piyasaya sunulacağını belirten Kacır, "T10F ile birlikte aslında çok farklı bir hedef kitleye de Togg artık sesleniyor olacak. Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yine T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. Bu da elektrikli araç kullanıcılarının çokça memnun olacağı bir unsur aslında. Malumunuz biz hem Togg’un hem de diğer elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

        Elektrikli araçlara ilişkin şarj istasyonlarının Türkiye'nin tüm şehirlerinde yaygınlaşmasını sağladıklarını da söyleyen Kacır, "Halihazırda Türkiye'nin tüm şehirlerinde 23 bin halka açık şarj noktası var ve bunların 8 bini hızlı şarj imkanı sunan noktalar. Önümüzdeki dönemde desteklerimiz özel sektörün şarj istasyonu yatırımlarını daha da büyüteceğiz. Türkiye halihazırda Avrupa'da elektrikli araç başına düşen halka açık şarj istasyonu noktası açısından lider ülkelerden biridir. Bu liderlik rolümüzü daha da güçlendireceğiz ve inşallah Togg, hem Ar-Ge, inovasyon alanında hem üretim yetkinlikleri ile Türkiye'nin gururu olmaya, iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'un yanında olmayı desteklemeyi sürdüreceğiz. Burada muhteşem bir ekip var, gencecik bir ekip var, deneyimli bir ekip var. Dolayısıyla bu ekibin alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'nin geleceği için yürüttükleri bu çalışmalarda biz de her daim yanlarında olacağız" diye konuştu.

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