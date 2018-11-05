Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, dünya ikincisi olan Ampute Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, "Teşekkürler milli takım. Büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele ettikleri Dünya Kupası'nda ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ampute Milli Futbol Takımımız, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Teşekkürler çocuklar." ifadelerine yer verildi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2018

Galatasaray Kulübü ise "Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Ampute Milli Takımımıza yürekten tebrikler. Türkiye sizinle gurur duyuyor." paylaşımında bulundu.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 5, 2018

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada da "Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Angola'ya 5-4 yenilerek ikinci olan Ampute Milli Futbol Takımımıza, bizlere yaşattığı gurur ve mutluluk için teşekkür ederiz." denildi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2018

Ampute Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 beraberlikle tamamlanan final maçında, penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilmişti.

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