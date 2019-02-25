Sağlık Bakanlığı kendi bünyesindeki şehir hastanelerinde istihdam ettirmek üzere toplamda 12 bin sağlık personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri personel alımına dair müjdeli haber Bakan Koca'dan geldi. Peki, Bilkent Şehir Hastanesi 12 bin personel alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak?

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yayınlanan iş ilanları şöyle;

Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversitemezunu bay bayan, deneyimli deneyimsiz adayların iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunuyor.

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde çalışacak olan personellerin bir kısmı, şehir hastanesinin açılması sebebi ile kapanmak durumunda kalan diğer hastanelerden transfer edilecek. Geriye kalan kadro ve pozisyonlar için ise başvurular İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Ankara İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, iş başvuru formu doldurabilirsiniz. Akabinde kurumun insan kaynakları yapmış olduğunuz iş başvurusunu detaylı olarak incelemekte ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar kurum bünyesinde çalışma imkanı elde edecekler.

Öte yandan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne alımların yapılacağı bazı alanlar şöyle;

- 664 kişi hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),

- 55 kişi çağrı merkezi görevlisi,

- 313 kişi oda destek personeli

- 500 kişi mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli

- 978 kişi temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

- 450 kişi hastane güvenliği

- 62 kişi otopark personeli alınacak