Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum, "TOKİ ile yapmış olduğumuz indirim kampanyası bugün itibari ile başlıyor, borcunu kapatana yüzde 22 indirim uyguluyoruz. 200 binin üzerinde vatandaşımız konut sahibimiz ileye vurduğunuzda 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu indirim kampanyasında vatandaşlarımızın borçlarını ödemesi haline yüzde 22 indirim alabiliyorlar. Bu bir aylık süreçte bu indirimden faydalanmaları ödemelerini kolaylaştımak adına önemli bir düzenlemeydi. Hem borcunu ödeyecek hem de konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



